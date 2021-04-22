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НБА: Финикс огорчил Филадельфию, победы Юты и Клипперс
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - sportsbookwire.usatoday.com
Кливленд – Чикаго 121:105 (34:12, 27:32, 38:28, 22:33)
Торонто – Бруклин 114:103 (23:36, 33:22, 36:23, 22:22)
Филадельфия – Финикс 113:116 (29:28, 25:26, 22:23, 37:39)
Хьюстон – Юта 89:112 (27:34, 16:27, 20:30, 26:21)
Нью-Йорк – Атланта 137:127 OT (34:39, 33:30, 23:28, 32:25, 15:5)
Сан-Антонио – Майами 87:107 (27:27, 26:24, 19:26, 15:30)
Даллас – Детройт 127:117 (33:36, 34:22, 33:32, 27:27)
Клипперс – Мемфис 117:105 (24:39, 29:23, 34:20, 30:23)
Портленд – Денвер 105:106 (36:35, 21:25, 27:22, 21:24)
Сакраменто – Миннесота 128:125 (44:34, 26:25, 25:39, 33:27)
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