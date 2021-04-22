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Потрясающий аллей-уп от Мемфиса – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты среды в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первом месте оказалась эффектная комбинация игроков Мемфиса Джа Моранта и Кайла Андерсона в матче с Клипперс.
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