Два данка и эффектные передачи Михайлюка в матче с Индианой. ВИДЕО

Защитник Оклахомы Святослав Михайлюк в матче с Индианой (116:122) за 36 минут набрал 20 очков (9 из 16 с игры, 2 из 5 трехочковых), собрал 9 подборов и отдал 4 результативных передачи.

В матче с Пэйсерс Михайлюк в четвертый раз в карьере набрал как минимум 20 очков и повторил личный рекорд по количеству собранных подборов.