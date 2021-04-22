  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Два данка и эффектные передачи Михайлюка в матче с Индианой. ВИДЕО
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два данка и эффектные передачи Михайлюка в матче с Индианой. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Мощная игра от украинца

Два данка и эффектные передачи Михайлюка в матче с Индианой. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник Оклахомы Святослав Михайлюк в матче с Индианой (116:122) за 36 минут набрал 20 очков (9 из 16 с игры, 2 из 5 трехочковых), собрал 9 подборов и отдал 4 результативных передачи.

В матче с Пэйсерс Михайлюк в четвертый раз в карьере набрал как минимум 20 очков и повторил личный рекорд по количеству собранных подборов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Святослав Михайлюк Оклахома Сити Тандер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...