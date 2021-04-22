Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два данка и эффектные передачи Михайлюка в матче с Индианой. ВИДЕО
Мощная игра от украинца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник Оклахомы Святослав Михайлюк в матче с Индианой (116:122) за 36 минут набрал 20 очков (9 из 16 с игры, 2 из 5 трехочковых), собрал 9 подборов и отдал 4 результативных передачи.
В матче с Пэйсерс Михайлюк в четвертый раз в карьере набрал как минимум 20 очков и повторил личный рекорд по количеству собранных подборов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Marca: в УЕФА решили отобрать у испанского стадиона право на проведение поединков ЕВРО
- Миколенко: Те, кто освистывал Луческу, лично мне неинтересны
- Суперлигу покинули ещё трое, финалисты Кубка Украины, назначение Монзуль. Главные новости за 21 апреля
- Одноклубник Леня установил невероятный рекорд в НБА
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...