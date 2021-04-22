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Михайлюк догнал Медведенко по количеству матчей с 20 очками в НБА

Баскетбол
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Святославу есть куда стремиться

Михайлюк догнал Медведенко по количеству матчей с 20 очками в НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский легионер Оклахомы Святослав Михайлюк в матче с Индианой (116:122) набрал 20 очков при реализации 9 из 16 с игры.

Михайлюк в четвертый раз в заокеанской карьере пробил 20-очковый барьер и догнал по этому показателю чемпиона НБА с Лейкерс Станислава Медведенко.

Впереди Святослава находятся Алексей Лень (17 матчей с как минимум 20 набранными очками), Виталий Потапенко и Александр Волков (по 8).

Святослав Михайлюк в третьем сезоне в НБА в среднем за игру набирает по 8,0 очка, 2,5 подбора и 1,6 передачи.

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В статье: Алексей Лень НБА Святослав Михайлюк
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