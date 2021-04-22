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Суперзвезда Лейкерс в четверг возвращается после травмы

Баскетбол
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Озерные дождались его

Суперзвезда Лейкерс в четверг возвращается после травмы

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Звездный бигмен Лейкерс Энтони Дэвис сегодня ночью сыграет с Далласом, сообщает ESPN.

Дэвис в середине февраля получил травму икроножной мышцы. С тех пор Лейкерс сыграли 30 матчей, в которых одержали 14 побед при 16 поражениях.

Ожидается, что Дэвис в матче с Маверикс проведет на площадке не более 15 минут.

Дэвис в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 22,5 очка, 8,4 подбора, 3,0 передачи и 1,8 блок-шота.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Святослав Михайлюк набрал 20 очков в матче с Индианой.

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В статье: НБА Энтони Дэвис Лос-Анджелес Лейкерс
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