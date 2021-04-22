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Суперзвезда Лейкерс в четверг возвращается после травмы
Озерные дождались его
Звездный бигмен Лейкерс Энтони Дэвис сегодня ночью сыграет с Далласом, сообщает ESPN.
Дэвис в середине февраля получил травму икроножной мышцы. С тех пор Лейкерс сыграли 30 матчей, в которых одержали 14 побед при 16 поражениях.
Ожидается, что Дэвис в матче с Маверикс проведет на площадке не более 15 минут.
Дэвис в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 22,5 очка, 8,4 подбора, 3,0 передачи и 1,8 блок-шота.
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