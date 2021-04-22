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Это могло быть попадание века: звезда Филадельфии чуть не перевел игру в овертайм броском со своей половины площадки

Баскетбол
(1 голосов)

Как же близко от чуда!

Это могло быть попадание века: звезда Филадельфии чуть не перевел игру в овертайм броском со своей половины площадки

Новина українською

Накануне Филадельфия в регулярном чемпионате НБА проиграла Финиксу (113:116).

В концовке матча разыгрывающий Санз Крис Пол не забил штрафной и оставил Сиксерз малюсенький шанс на спасение. И главная звезда хозяев Джоэль Эмбиид чуть не воспользовался этим шансом – камерунец сделал подбор на своем щите и тут же одной рукой запустил мяч в сторону кольца Финикса.

Только взгляните, как же Эмбиид был близок от самого невероятного попадания в истории НБА! На замедленном повторе легко увидеть, что мяч уже был в кольце, но сила отскока от щита все же помешала снаряду оказаться в сетке.

Джоэль Эмбиид в матче с Финиксом набрал 38 очков и подтвердил статус одного из претендентов на звание MVP регулярного чемпионата.

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В статье: НБА Филадельфия 76er Джоэль Эмбиид
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