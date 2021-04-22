Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс продал роскошный особняк в Майами, пишет Parlons Basket.

Звёздный форвард команды продал огромный домом за $ 12,75 млн. Джеймс приобрёл этот особняк за $ 13,4 млн в 2015 году. Учитывая финансовый кризис, пандемию коронавируса и прочие сложности, потеря стоимости актива получилась минимальной.

Джеймс уже пропустил 16 матчей регулярного чемпионата НБА. 20 марта он получил растяжение связок голеностопа после неудачного падения на свою ногу одного из соперников.