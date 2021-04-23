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НБА: Милуоки обыграл Филадельфию, Даллас огорчил Лейкерс

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Милуоки обыграл Филадельфию, Даллас огорчил Лейкерс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бостон – Финикс 99:86 (26:21, 27:16, 24:28, 22:21)

Орландо – Нью-Орлеан 100:135 (27:29, 25:45, 18:34, 30:27)

Милуоки – Филадельфия 124:117 (40:26, 37:34, 31:27, 16:30)

Сан-Антонио – Детройт 106:91 (26:25, 31:22, 25:23, 24:21)

Чикаго – Шарлотт 108:91 (34:23, 24:21, 30:23, 20:24)

Даллас – Лейкерс 115:110 (31:26, 31:25, 32:39, 21:20)

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В статье: НБА Филадельфия 76er Милуоки Бакс
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