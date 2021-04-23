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Дэвис набрал 4 очка в первом матче после травмы
Камбэк не удался
Звездный бигмен Лейкерс Энтони Дэвис вернулся в матче с Далласом (110:115) после 30 пропущенных матчей из-за травмы икроножной мышцы.
За 17 минут Дэвис набрал всего 4 очка при реализации 2 из 10 бросков с игры. С Энтони на площадке Лейкерс проиграли Далласу с разницей в 11 очков.
Дэвис в сезоне 2020-2021 провел 24 матча. В среднем за игру 28-летний американец набирает по 21,7 очка, 8,2 подбора и 3,0 передачи.
Лейкерс с показателем 35-24 идут пятым в Западной конференции.
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