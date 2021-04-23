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Назван MVP сезона Еврокубка

Баскетбол
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Им стал игрок УНИКС

Назван MVP сезона Еврокубка

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Защитник УНИКСа Джамар Смит признан самым ценным игроком Еврокубка в сезоне-2020/2021, пишет официальный сайт турнира.

В 20 матчах сезона 34-летний Смит в среднем набирал 17,1 очка, делал 2,6 подбора, 3,5 передачи и 1,2 перехвата при точности трёхочковых 47,9%. УНИКС вышел в финальную серию, где встретится с "Монако". Команда завоевала право сыграть в следующем сезоне Евролиги.

Смит ранее был включён в первую символическую пятёрку сезона. УНИКС стал первой командой в истории Еврокубка, представители которой дважды признавались MVP. Ранее награду получал другой американский легионер казанского клуба — Эндрю Гаудлок.

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В статье: Еврокубок Джамар Смит
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