Назван MVP сезона Еврокубка

Защитник УНИКСа Джамар Смит признан самым ценным игроком Еврокубка в сезоне-2020/2021, пишет официальный сайт турнира.

В 20 матчах сезона 34-летний Смит в среднем набирал 17,1 очка, делал 2,6 подбора, 3,5 передачи и 1,2 перехвата при точности трёхочковых 47,9%. УНИКС вышел в финальную серию, где встретится с "Монако". Команда завоевала право сыграть в следующем сезоне Евролиги.

Смит ранее был включён в первую символическую пятёрку сезона. УНИКС стал первой командой в истории Еврокубка, представители которой дважды признавались MVP. Ранее награду получал другой американский легионер казанского клуба — Эндрю Гаудлок.