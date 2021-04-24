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НБА. Атланта дома побеждает Майами, Денвер на выезде уступает Голден-Стейт
Результаты тура НБА
В ночь с 23 на 23 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:
"Атланта" - "Майами"
118 - 103 (31-30; 31-31; 33-28; 23-14)
"Бруклин" - "Бостон"
109 - 104 (21-25; 39-26; 28-22; 21-31)
"Оклахома-Сити" - "Вашингтон"
109 - 129 (35-36; 33-34; 22-30; 19-29)
"Хьюстон" - "Клипперс"
104 - 109 (36-37; 25-28; 19-11; 24-33)
"Шарлотт" - "Кливленд"
108 - 102 (22-20; 26-35; 30-23; 30-24)
"Голден-Стейт" - "Денвер"
118 - 97 (30-24; 24-26; 32-24; 32-23)
"Портленд" - "Мемфис"
128 - 130 (23-28; 33-34; 43-38; 29-30)
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