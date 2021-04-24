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НБА. Атланта дома побеждает Майами, Денвер на выезде уступает Голден-Стейт

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Атланта дома побеждает Майами, Денвер на выезде уступает Голден-Стейт

UA-Футбол
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В ночь с 23 на 23 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:

"Атланта" - "Майами"

118 - 103 (31-30; 31-31; 33-28; 23-14)

"Бруклин" - "Бостон"

109 - 104 (21-25; 39-26; 28-22; 21-31)

"Оклахома-Сити" - "Вашингтон"

109 - 129 (35-36; 33-34; 22-30; 19-29)

"Хьюстон" - "Клипперс"

104 - 109 (36-37; 25-28; 19-11; 24-33)

"Шарлотт" - "Кливленд"

108 - 102 (22-20; 26-35; 30-23; 30-24)

"Голден-Стейт" - "Денвер"

118 - 97 (30-24; 24-26; 32-24; 32-23)

"Портленд" - "Мемфис"

128 - 130 (23-28; 33-34; 43-38; 29-30)

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В статье: НБА
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