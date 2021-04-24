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Украинское противостояние в Оклахоме: Лень победил Михайлюка и продолжил победную серию команды
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В ночь с 23 на 24 апреля состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между командами "Вашингтон" и "Оклахома-Сити".
Победу со счетом 129 - 109 одержали Уизардс. В составе обеих команд было украинское представительство. Так, центровой "Вашингтона" Алексей Лень провел на паркете 14 минут, заработал 6 очков, сделал 2 подбора, 1 блок-шот, 2 фола и дважды потерял мяч.
Его визави по матчу и партнер по сборной Святослав Михайлюк сыграл 23 минуты. За это время украинец заработал 6 очков, сделал 2 подбора, 2 передачи и совершил 2 потери.
Обзор матча:
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