Украинское противостояние в Оклахоме: Лень победил Михайлюка и продолжил победную серию команды

В ночь с 23 на 24 апреля состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между командами "Вашингтон" и "Оклахома-Сити".

Победу со счетом 129 - 109 одержали Уизардс. В составе обеих команд было украинское представительство. Так, центровой "Вашингтона" Алексей Лень провел на паркете 14 минут, заработал 6 очков, сделал 2 подбора, 1 блок-шот, 2 фола и дважды потерял мяч.

Его визави по матчу и партнер по сборной Святослав Михайлюк сыграл 23 минуты. За это время украинец заработал 6 очков, сделал 2 подбора, 2 передачи и совершил 2 потери.

Результаты всех матчей тура

Обзор матча: