  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Сан-Антонио на выезде побеждает Нью-Орлеан, Юта дома уступает Миннесоте
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Сан-Антонио на выезде побеждает Нью-Орлеан, Юта дома уступает Миннесоте

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Сан-Антонио на выезде побеждает Нью-Орлеан, Юта дома уступает Миннесоте

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 24 на 25 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" - "Детройт"

115 - 109 (35-25; 23-36; 26-21; 31-27)

"Майами" - "Чикаго"

106 - 101 (33-18; 28-23; 19-22; 26-38)

"Нью-Орлеан" - "Сан-Антонио"

108 - 110 (24-31; 28-30; 32-24; 24-25)

"Даллас" - "Лейкерс"

108 - 93 (23-26; 23-32; 33-21; 29-14)

"Юта" - "Миннесота"

96 - 101 (40-26; 18-26; 16-30; 22-19)

"Денвер" - "Хьюстон"

129 - 116 (36-26; 36-24; 30-32; 27-34)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...