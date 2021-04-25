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НБА. Сан-Антонио на выезде побеждает Нью-Орлеан, Юта дома уступает Миннесоте
Результаты тура НБА
В ночь с 24 на 25 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Индиана" - "Детройт"
115 - 109 (35-25; 23-36; 26-21; 31-27)
"Майами" - "Чикаго"
106 - 101 (33-18; 28-23; 19-22; 26-38)
"Нью-Орлеан" - "Сан-Антонио"
108 - 110 (24-31; 28-30; 32-24; 24-25)
"Даллас" - "Лейкерс"
108 - 93 (23-26; 23-32; 33-21; 29-14)
"Юта" - "Миннесота"
96 - 101 (40-26; 18-26; 16-30; 22-19)
"Денвер" - "Хьюстон"
129 - 116 (36-26; 36-24; 30-32; 27-34)
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