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Киев-Баскет досрочно стал Чемпионом Украины 2020/2021

Баскетбол
(1 голосов)

Поздравляем с заслуженным чемпионством

Киев-Баскет досрочно стал Чемпионом Украины 2020/2021

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UA-Футбол
Новина українською

Баскетбольный клуб "Киев-Баскет" досрочно выиграл регулярный чемпионат Суперлиги Париматч. В матче внутреннего первенства столичная команда дома победила "Черкасские Мавпы".

Счет встречи 90-67. Благодаря этой победе, команда Айнарса Багатскиса гарантировала себе первое место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата. Киевляне выиграли 29 из 36 матчей сезона (80.6% побед) и стали недосягаемыми для ближайших преследователей - "Днепра" и "Прометея", у которых по 12 поражений в пассиве после 37 и 36 сыгранных матчей соответственно.

"Киев-Баскет": Месси (11), Близнюк (10), Коренюк (8), Крутоус (5), Ковалев (3), Мишула (14), Павлов (13), Тибидо (7 + 7 подборов), Шевчук .

"Черкасские Мавпы": Скапинцев (16), Камерон (10 + 6 подборов + 5 передач), Конев (8), Сергеев (2), Попов (1), Янг (13 + 5 подборов), Райт (8), Уильямс (3), Дзюба (2), Ткаченко (2), Бондаренко (2), Руслов.

Полный матч:

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В статье: БК Киев-Баскет
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