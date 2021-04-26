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Лень помог Вашингтону выиграть 8-й матч подряд

Баскетбол
(1 голосов)

Уизардс рвутся в плей-офф

Лень помог Вашингтону выиграть 8-й матч подряд

Steven Gosling, Getty Images

Новина українською

Вашингтон за счет мощной финальной четверти на домашней арене обыграл Кливленд и впервые с 2001 года продлил свою победную серию до восьми матчей.

Алексей Лень провел на площадке чуть больше 10 минут, за которые набрал 2 очка (1 из 1 с игры) и собрал 2 подбора. Показатель полезности украинца составил «-15».

В сезоне 2020-2021 Лень в среднем за игру набирает по 6,5 очка и 3,8 подбора.

Вашингтон идет на 10-м месте в Восточной конференции, которое дает пропуск в матчи плей-ин за две последних путевки в пост-сезон.

Вашингтон – Кливленд 119:110 (27:32, 36:28, 24:33, 32:17)

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В статье: Алексей Лень НБА Вашингтон Уизардз
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