Лень помог Вашингтону выиграть 8-й матч подряд

Вашингтон за счет мощной финальной четверти на домашней арене обыграл Кливленд и впервые с 2001 года продлил свою победную серию до восьми матчей.

Алексей Лень провел на площадке чуть больше 10 минут, за которые набрал 2 очка (1 из 1 с игры) и собрал 2 подбора. Показатель полезности украинца составил «-15».

В сезоне 2020-2021 Лень в среднем за игру набирает по 6,5 очка и 3,8 подбора.

Вашингтон идет на 10-м месте в Восточной конференции, которое дает пропуск в матчи плей-ин за две последних путевки в пост-сезон.

Вашингтон – Кливленд 119:110 (27:32, 36:28, 24:33, 32:17)