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Зрелищный данк форварда Бруклина – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты воскресенья в НБА
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил форвард Бруклина Джефф Грин, который в победном матче против Финикса отличился очередным ярким данком.
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