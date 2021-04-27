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Михайлюк провалился в матче с Филадельфии

Баскетбол
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Плохой день для Святослава

Михайлюк провалился в матче с Филадельфии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Оклахома на выезде ожидаемо с треском проиграла Филадельфии, а Святослав Михайлюк провел один из худших матчей в сезоне.

За 24 минуты украинец набрал всего 2 очка (1 из 5 с игры) и совершил 5 потерь. Его показатель полезности составил «-8».

Михайлюк в третьем сезоне в НБА в среднем за игру набирает по 7,9 очка, 2,5 подбора и 1,6 передачи.

Филадельфия – Оклахома 121:90 (34:26, 26:19, 33:21, 28:24)

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Оклахома Сити Тандер
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