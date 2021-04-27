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НБА: Финикс остановил Нью-Йорк, Лейкерс дожали Орландо

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Финикс остановил Нью-Йорк, Лейкерс дожали Орландо

фото - sportskeeda.com

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Орландо – Лейкерс 103:114 (16:28, 40:22, 24:29, 23:35)

Детройт – Атланта 100:86 (27:23, 28:21, 19:23, 26:19)

Нью-Йорк – Финикс 110:118 (36:29, 27:27, 24:31, 23:31)

Торонто – Кливленд 112:96 (33:23, 16:25, 32:22, 31:26)

Миннесота – Юта 105:104 (17:33, 32:14, 34:23, 22:34)

Нью-Орлеан – Клипперс 120:103 (33:20, 29:28, 33:30, 25:25)

Майами – Чикаго 102:110 (26:20, 27:32, 29:24, 20:34)

Денвер – Мемфис 120:96 (21:18, 37:35, 27:22, 35:21)

Сакраменто – Даллас 113:106 (31:17, 28:35, 28:33, 26:21)

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В статье: НБА Финикс Санз Лос-Анджелес Лейкерс
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