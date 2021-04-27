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Эффектный данк центрового Далласа – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты понедельника в НБА
фото - thesmokingcuban.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На вершине рейтинга оказался данк бигмена Далласа Уилли Колли-Стайна в матче с Сакраменто.
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