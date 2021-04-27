Оклахома Михайлюка повторила клубный антирекорд

Оклахома после неудачи в выездном матче с Филадельфией (90:121) продлила свою серию поражений до 14-ти матчей.

Таким образом, Тандер повторили клубный антирекорд, установленный в дебютном сезоне франшизы после переезда из Сиэтла (2008-2009).

Оклахома в последний раз побеждала 1 апреля в домашнем матче против Торонто (113:103). В том поединке украинский легионер Тандер Святослав Михайлюк набрал рекордные в сезоне 22 очка.

Оклахома с показателем 20-41 занимает 13-е место в Западной конференции.