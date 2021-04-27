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Оклахома Михайлюка повторила клубный антирекорд

Баскетбол
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Одно поражение за другим

Оклахома Михайлюка повторила клубный антирекорд

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Оклахома после неудачи в выездном матче с Филадельфией (90:121) продлила свою серию поражений до 14-ти матчей.

Таким образом, Тандер повторили клубный антирекорд, установленный в дебютном сезоне франшизы после переезда из Сиэтла (2008-2009).

Оклахома в последний раз побеждала 1 апреля в домашнем матче против Торонто (113:103). В том поединке украинский легионер Тандер Святослав Михайлюк набрал рекордные в сезоне 22 очка.

Оклахома с показателем 20-41 занимает 13-е место в Западной конференции.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Святослав Михайлюк провалился в матче с Филадельфией.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Оклахома Сити Тандер
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