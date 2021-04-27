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Фантастические данки Стефенса – лучшие моменты недели в Суперлиге. ВИДЕО
Сочная подборка из чемпионата Украины
фото - fbu.ua
Официальный YouTube-канал Федерации баскетбола Украины опубликовал топ-10 моментов прошедшей недели регулярного чемпионата.
На вершине рейтинга оказался американский форвард Прометея Ди Джей Стефенс со своими фирменными сумасшедшими данками.
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