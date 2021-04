Power Ranking НБА: Клипперс перехватывают власть, прорыв Вашингтона

№1. Лос-Анджелес Клипперс

Показатель побед/поражений в сезоне – 43-20

Место в предыдущей версии рейтинга – 5

Клипперс с 4 апреля выиграли 11 из 12 матчей, причем Кавай Леонард пропустил 7 из 8 последних матчей, а Серж Ибака и Патрик Беверли все еще восстанавливаются от своих травм.

У Клипперс лучший в лиге процент побед/поражений (19-5) после перерыва на Матч всех звезд, Парусники вышли на первое место в рейтинге лучших атак сезона и вошли в топ-5 команд по улучшению защитного рейтинга относительно первой части регулярного чемпионата.

Без Леонарда атаку Клипперс на своих плечах тащит Пол Джордж – в последних девяти матчах форвард в среднем за вечер набирает по 31,0 очка при сумасшедшей бросковой линейке (51% с игры, 45% трехочковых, 92% с линии штрафных).

Players in NBA history to shoot 43% from deep on at least 7 attempts per game:



1. Steph Curry

2. Klay Thompson

3. Ray Allen

4. Duncan Robinson

5. Paul George (this season)



Paul George is having one of the greatest shooting seasons in NBA history. pic.twitter.com/y8mGRGkQmg — Joey Linn (@joeylinn_) April 22, 2021

№2. Бруклин Нетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 41-20

Место в предыдущей версии рейтинга – 3

Бруклин без Джеймса Хардена чередует победы с поражениями, но это не помешало Нетс не без помощи Филадельфии, наконец, взобраться на вершину Восточной конференции.

Несмотря на регулярные вылеты кого-то из трио Харден-Дюрант-Ирвинг, Бруклин имеет более чем впечатляющие 9 побед в 13 матчах против топ-8 команд регулярного чемпионата. В минувшее воскресенье Нетс еще раз подтвердили свою силу, набросав 128 очков в корзину Финикса (77 от Ирвинга и Дюранта).

По защитному рейтингу Бруклин все еще находится в топ-6 худших команд НБА. За последние 24 года только Лейкерс 2000-2001 с Коби Брайантом и Шакилом О’Нилом стали чемпионами НБА, не входя в топ-20 по уровню эффективности обороны своего кольца.

№3. Финикс Санз

Показатель побед/поражений в сезоне – 43-18

Место в предыдущей версии рейтинга – 1

Финикс после успешного старта турне по Востоку (победы над Милуоки и Филадельфией) оступился на Бостоне и Бруклине и впервые с января проиграл два матча подряд.

Тем не менее, Финикс остается одной из трех команд НБА в топ-10 по атакующему и защитному рейтингах, хотя нельзя не отметить, что за последние три недели оборона Санз занимает лишь 21-е место.

Еще одной проблемой Финикса видится ухудшение формы Девина Букера – в последних восьми матчах главный скорер Солнечных в среднем набирал скромные 21,0 очка при лишь 41% реализации бросков с игры.

and Devin Booker gets Thybulle back to put it away. nails. pic.twitter.com/aU64lhNb80 — Rob Perez (@WorldWideWob) April 22, 2021

№4. Филадельфия Севенти Сиксерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 40-21

Место в предыдущей версии рейтинга – 6

Филадельфия за последние 10 дней потерпела четыре поражения кряду и рассталась с лидерством в Восточной конференции. Эти неудачи Сиксерс легко объяснимы – все дело в том, Бен Симмонс пропустил последних четыре матча, а Джоэль Эмбиид и Тобайас Харрис на двоих отсутствовали в трех поединках.

Joel Embiid was THIS CLOSE to sending it to OT in incredible fashion. ???? pic.twitter.com/gw6eFGiml8 — NBA (@NBA) April 22, 2021

Филадельфия все еще остается могучей силой в те моменты, когда Доку Риверсу удается выпустить на площадку свою стартовую пятерку. Сиксерс выиграли 20 из 24 матчей в оптимальном составе с внушительным защитным рейтингом (105,8 очка на 100 владений).

В концовке регулярного чемпионата у Филадельфии самый легкий календарь матчей относительно Бруклина и Милуоки. У Сиксерс впереди лишь 4 из 12 матчей против команд с положительным балансом побед/поражений.

№5. Юта Джаз

Показатель побед/поражений в сезоне – 44-17

Место в предыдущей версии рейтинга – 2

Юта за счет отличной командной сплоченности менее зависима от звезд, чем те же Лейкерс или Бруклин, но Джаз по-прежнему остро нуждаются в защитном стержне Руди Гобере и главном скорере Доноване Митчелле, благодаря которому нападение Мормонов входит в пятерку лучших в НБА.

Без Митчелла (травма лодыжки) Юта умудрилась провалиться в атаке против 28-й худшей защиты Миннесоты, причем в том поединке Джаз набрали лишь 6 очков в 10 владениях в клатче.

The @utahjazz are the first team to clinch a spot in the 2021 NBA Playoffs ???? pic.twitter.com/Q6TtzmD42n — NBA TV (@NBATV) April 26, 2021

Юта первой в НБА вышла в плей-офф, однако для команды Куинна Снайдера борьба за сохранение первой строки на Западе только начинается. Джаз на две победы опережают Финикс, но в случае равенства между командами преимущество будет за Крисом Полом и компанией.

№6. Денвер Наггетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 40-21

Место в предыдущей версии рейтинга – 4

Поскольку основным плеймейкером Денвера является 7-футер Никола Йокич, Наггетс относительно безболезненно переносят потерю Джамала Мюррея, который больше не сыграет в текущем сезоне из-за тяжелой травмы подколенного сухожилия.

Денвер выиграл 5 из 6 последних матчей и продолжил погоню за Клипперс и Финиксом. Наггетс вряд ли горят желанием остаться на четвертом месте на Западе, ведь это будет означать, что в первом раунде плей-офф им, вероятней всего, придется столкнуться с Лейкерс.

Никола Йокич продолжает идти за наградой MVP, а его главным помощником после потери Мюррея стал Майкл Портер-младший, который за последние две недели в среднем за игру выдает по 25,7 очка при 59% реализации, забивая при этом фантастические 4,4 трехочковых за вечер.

Michael Porter Jr. dropped a career-high 39 PTS (8 threes) last night ????



He's averaging 18.2 PPG | 7.6 RPG this season



Future is bright for MPJ



(via @NBATV)pic.twitter.com/ssMiQONMWx — Bleacher Report (@BleacherReport) April 25, 2021

№7. Милуоки Бакс

Показатель побед/поражений в сезоне – 37-23

Место в предыдущей версии рейтинга – 7

Милуоки снова удивил своей нестабильностью – Бакс дважды легко разбили Филадельфию (пусть у Сиксерс и были заметные кадровые потери), но две проваленных концовки в матчах с Финиксом и Атлантой не позволили команде Майка Буденхольцера приблизиться к лидерам Восточной конференции.

Осечки в клатче становятся неприятным сигналом для Милуоки перед грядущими битвами в плей-офф. Бакс в апреле потерпели четыре поражения в матчах, в которых перед решающей четвертью вели в счете с преимуществом в как минимум пять очков.

Еще одной проблемой для Милуоки может стать тот факт, что на финише регулярного чемпионата у Бакс только один матч против команды, которая входит в топ-15 по атакующему рейтингу. Яннис и компания не смогут перед плей-офф еще раз проверить, на что способна их защита.

№8. Нью-Йорк Никс

Показатель побед/поражений в сезоне – 34-28

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

До сегодняшнего поражения от Финикса с упущенным 15-очковым преимуществом Нью-Йорк впервые за 8 лет выдал 9-матчевую победную серию и поднялся в топ-4 Восточной конференции. За этот отрезок Никс имели лучший в НБА атакующий рейтинг (118,7 очка за 100 владений)

List of teams with a 9-game win streak this season:



Utah Jazz

New York Knicks pic.twitter.com/7VRfoWaKE0 — KNICKS ON MSG (@KnicksMSGN) April 24, 2021

Абсолютным лидером Нью-Йорка является Джулиус Рэндл, в руках которого вскоре заслуженно окажется награда самому прогрессирующему игроку сезона. В последних матчах Рэндл вышел на уровень MVP, набирая в среднем за игру по 30,6 очка, 8,6 подбора и 5,7 передачи.

№9. Мемфис Гриззлис

Показатель побед/поражений в сезоне – 31-29

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Нет никаких сомнений, что Мемфис в мае выступит в турнире плей-ин, но Гриззлис сохраняют вполне рабочие шансы и на прямое попадание в плей-офф, отставая от шестого места на Западе всего на две победы. К тому же к команде присоединился Джарен Джексон-младший, камбэк которого должен помочь Мемфису разнообразить атаку и стать еще сильнее у своего кольца.

Джа Морант включился и начал показывать баскетбол уровня Матча всех звезд. В последних восьми матчах франчайз Мемфиса в среднем за игру набирает по 23,9 очка, 6,3 подбора и 6,8 передачи при солидных 53% реализации.

№10. Даллас Маверикс

Показатель побед/поражений в сезоне – 33-27

Место в предыдущей версии рейтинга – 8

Даллас после двух побед над неоптимальным составом Лейкерс воспользовался черной полосой Портленда и взобрался на шестое место на Западе. Да, Маверикс снова на неопределенный срок потеряли Кристапса Порзингиса, но отсутствие латыша не кажется слишком серьезной проблемой для команды. Более того, Даллас защищается гораздо лучше в те минуты, когда Порзингиса нет на площадке, а нападение если и страдает, то не так критично.

У Далласа есть все шансы остаться на шестом месте и напрямую выйти в плей-офф. До конца регулярного чемпионата Маверикс 10 из 12 матчей проведут против команд, которые не входят в топ-6 своих конференций.

№18. Вашингтон Уизардс

Показатель побед/поражений в сезоне – 27-34

Место в предыдущей версии рейтинга – 23

Вашингтон впервые со времен Майкла Джордана выиграл девять матчей подряд и поднялся в зону плей-ин. За этот отрезок Уизардс выдали четвертую лучшую защиту в НБА при традиционно высоких атакующих показателях с регулярными трипл-даблами Рассела Уэстбрука

Что там у Леня? Алексей продолжает стабильно выходить в стартовой пятерке Вашингтона, однако внезапный прогресс Дэниела Гэффорда (11,4 очка и 6,5 подбора в среднем за игру с середины апреля) привел к тому, что украинец проводит на площадке теперь всего по 13 минут. За это время Лень успевает набрать 5,9 очка и 3,9 подбора при 65% с игры.

Формально Лень остается первым выбором Скотта Брукса на позиции центрового, но фактически среди коллег по амплуа его вклад в последние успехи Вашингтона все же немного ниже, чем у Гэффорда и Робина Лопеса.

№30. Оклахома-Сити Тандер

Показатель побед/поражений в сезоне – 20-41

Место в предыдущей версии рейтинга – 30

Оклахома продолжает играть с аутсайдерами НБА в одну очень странную игру, цель которой проиграть как можно больше матчей. И у Тандер отлично получается – сегодня они продлили свою серию поражений до антирекордных в истории франшизы 14-ти матчей.

Святослав Михайлюк на завершающем этапе регулярного чемпионата стал заложником блестящей формы Лугенца Дорта. Когда американец выходит на площадку, то воспитанник Черкасских Мавп уходит в тень и получает считанное количество бросков с игры. Когда же Оклахома с целью «танкинга» оставляет Дорта вне игры, то Михайлюк расцветает и становится одним из генераторов нападения Тандер.

За последние 14 дней Святослав в среднем за вечер набирает по 9,9 очка при 46% реализации бросков с игры. В трех из шести матчей украинец пробивал отметку в 10 очков, а в матче с Индианой во второй раз в сезоне выбил как минимум 20.