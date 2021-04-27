Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уэстбрук побил рекорд Чемберлена
Рассел провел результативный матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Разыгрывающий "Вашингтон Уизардс" Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА с "Сан-Антонио Спёрс" (143:146 ОТ) набрал 22 очка, сделал 14 передач и 13 подборов. Это — 12-й трипл-дабл Уэстбрука в апреле. По данному показателю Уэстбрук превзошёл рекорд легендарного центрового Уилта Чемберлена.
Ранее именно Чемберлен был рекордсменом по количеству трипл-даблов за один месяц. Его он установил в 1968 году.
Для Уэстбрука трипл-дабл стал 29-м в нынешнем сезоне. Кроме того, он оформил 15-й трипл-дабл в последних 18 матчах.
Популярное сейчас
- Лунин: Когда я хотел поменять цвет машины - Рамос мне посоветовал своих людей
- Реал - Челси. Анонс и прогноз полуфинала Лиги чемпионов на 27.04.2021
- Официально: Нагельсманн возглавит Баварию по окончании сезона
- Лень собрал дабл-дабл в матче с Сан-Антонио
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО