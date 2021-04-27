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Уэстбрук побил рекорд Чемберлена

Баскетбол
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Рассел провел результативный матч

Уэстбрук побил рекорд Чемберлена

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Разыгрывающий "Вашингтон Уизардс" Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА с "Сан-Антонио Спёрс" (143:146 ОТ) набрал 22 очка, сделал 14 передач и 13 подборов. Это — 12-й трипл-дабл Уэстбрука в апреле. По данному показателю Уэстбрук превзошёл рекорд легендарного центрового Уилта Чемберлена.

Ранее именно Чемберлен был рекордсменом по количеству трипл-даблов за один месяц. Его он установил в 1968 году.

Для Уэстбрука трипл-дабл стал 29-м в нынешнем сезоне. Кроме того, он оформил 15-й трипл-дабл в последних 18 матчах.

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В статье: Рассел Уэстбрук Вашингтон Уизардз
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