Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михайлюк набрал 6 очков в победном матче с Бостоном
У Святослава снова проблемы с броском
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оклахома в выездном матче против Бостона неожиданно прервала 14-матчевую серию поражений.
Святослав Михайлюк за 18 минут набрал 6 очков (2 из 8 с игры, 2 из 5 трехочковых), собрал 4 подбора, отдал 4 результативных передачи и сделал 2 перехвата. Показатель полезности украинца составил «+1».
Михайлюк в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 7,9 очка и 2,5 подбора, а Оклахома с показателем 21-41 идет 13-й на Западе.
Бостон – Оклахома 115:119 (24:29, 25:26, 29:23, 37:41)
Популярное сейчас
- Реанимация мертвого? Опубликованы неожиданные результаты медкомиссии по поводу смерти Марадоны
- Ветеран Карпат и Динамо, которого искала полиция, нашелся
- Лунин: Понимаю, что нужно делать, чтобы вытеснить Куртуа. Посмотрим, кто будет лучше
- Зрелищный данк форварда Бруклина – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО