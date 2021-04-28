Михайлюк набрал 6 очков в победном матче с Бостоном

Оклахома в выездном матче против Бостона неожиданно прервала 14-матчевую серию поражений.

Святослав Михайлюк за 18 минут набрал 6 очков (2 из 8 с игры, 2 из 5 трехочковых), собрал 4 подбора, отдал 4 результативных передачи и сделал 2 перехвата. Показатель полезности украинца составил «+1».

Михайлюк в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 7,9 очка и 2,5 подбора, а Оклахома с показателем 21-41 идет 13-й на Западе.

Бостон – Оклахома 115:119 (24:29, 25:26, 29:23, 37:41)