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Михайлюк набрал 6 очков в победном матче с Бостоном

Баскетбол
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У Святослава снова проблемы с броском

Михайлюк набрал 6 очков в победном матче с Бостоном

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Оклахома в выездном матче против Бостона неожиданно прервала 14-матчевую серию поражений.

Святослав Михайлюк за 18 минут набрал 6 очков (2 из 8 с игры, 2 из 5 трехочковых), собрал 4 подбора, отдал 4 результативных передачи и сделал 2 перехвата. Показатель полезности украинца составил «+1».

Михайлюк в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 7,9 очка и 2,5 подбора, а Оклахома с показателем 21-41 идет 13-й на Западе.

Бостон – Оклахома 115:119 (24:29, 25:26, 29:23, 37:41)

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Оклахома Сити Тандер
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