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НБА: Бруклин огорчил Торонто, победы Милуоки и Далласа

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Бруклин огорчил Торонто, победы Милуоки и Далласа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Шарлотт – Милуоки 104:114 (28:33, 17:29, 35:25, 24:27)

Индиана – Портленд 112:133 (35:34, 27:39, 16:40, 34:20)

Торонто – Бруклин 103:116 (28:26, 24:30, 31:24, 20:36)

Хьюстон – Миннесота 107:114 (23:28, 27:31, 29:19, 28:36)

Голден Стэйт – Даллас 103:133 (12:36, 17:26, 35:41, 39:30)

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В статье: НБА Торонто Рэпторс Бруклин Нетс
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