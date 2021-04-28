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Данк левой рукой разыгрывающего Милуоки – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты вторника в НБА
фото - laptrinhx.com
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Первое место занял плеймейкер Милуоки Дрю Холидей со своим данком левой рукой сквозь сопротивление Бисмака Бийомбо из Шарлотт.
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