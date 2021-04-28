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Бруклин первым на Востоке вышел в плей-офф

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Бруклин первым на Востоке вышел в плей-офф

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бруклин во вторник на выезде обыграл Торонто (116:103), а поражения Бостона и Шарлотт официально сделали команду Стива Нэша полноправным участником плей-офф.

Бруклин вышел в плей-офф вторым после лидирующей на Западе Юты. У Нетс 42 победы при 20 поражениях, включая 25-7 в домашних матчах.

Бруклин пробился в плей-офф в третьем сезоне подряд. Нетс в последний раз выходили в полуфинал Восточной конференции в 2014 году, когда в семи матчах прошли Торонто.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Михайлюк набрал 6 очков в победном матче с Бостоном.

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В статье: НБА Бруклин Нетс
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