Бруклин первым на Востоке вышел в плей-офф

Бруклин во вторник на выезде обыграл Торонто (116:103), а поражения Бостона и Шарлотт официально сделали команду Стива Нэша полноправным участником плей-офф.

The East has its first playoff team.



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Бруклин вышел в плей-офф вторым после лидирующей на Западе Юты. У Нетс 42 победы при 20 поражениях, включая 25-7 в домашних матчах.

Бруклин пробился в плей-офф в третьем сезоне подряд. Нетс в последний раз выходили в полуфинал Восточной конференции в 2014 году, когда в семи матчах прошли Торонто.