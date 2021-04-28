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Дончич набрал 39 очков за три четверти

Баскетбол
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Этот парень невероятен

Дончич набрал 39 очков за три четверти

Новина українською

Лука Дончич в матче с Голден Стэйтом (133:103) побил рекорд франшизы, набрав за три четверти 39 очков (15 из 23 с игры, 5 из 5 с линии штрафных). Также на счету словенца 6 подборов и 8 результативных передач.

Дончич набрал 39 очков за 28 минут. В истории Далласа подобное удавалось только Дирку Новицки, который в марте 2012 года в матче с Ютой настрелял 40 очков за 29 минут.

Лука Дончич в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 28,6 очка, 7,9 подбора и 8,7 передачи, а Даллас занимает шестое место в Западной конференции.

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В статье: НБА Лука Дончич
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