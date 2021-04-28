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НБА представила подборку сумасшедших моментов, которые не были засчитаны. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Там есть на что посмотреть

НБА представила подборку сумасшедших моментов, которые не были засчитаны. ВИДЕО

Новина українською

Недавний невероятный бросок Джоэля Эмбиида в концовке матча с Финиксом вдохновил официальный YouTube-канал НБА вспомнить другие похожие моменты.

В этом видео невероятные попадания, данки и другие эпичные моменты, которые не были отображены в итоговом протоколе матча.

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В статье: баскетбол НБА
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