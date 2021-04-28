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НБА представила подборку сумасшедших моментов, которые не были засчитаны. ВИДЕО
Там есть на что посмотреть
Недавний невероятный бросок Джоэля Эмбиида в концовке матча с Финиксом вдохновил официальный YouTube-канал НБА вспомнить другие похожие моменты.
В этом видео невероятные попадания, данки и другие эпичные моменты, которые не были отображены в итоговом протоколе матча.
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