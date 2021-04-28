НБА представила подборку сумасшедших моментов, которые не были засчитаны. ВИДЕО

Недавний невероятный бросок Джоэля Эмбиида в концовке матча с Финиксом вдохновил официальный YouTube-канал НБА вспомнить другие похожие моменты.

В этом видео невероятные попадания, данки и другие эпичные моменты, которые не были отображены в итоговом протоколе матча.