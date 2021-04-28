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Четвертьфинал Евролиги пройдет при пустых трибунах

Баскетбол
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Первые матчи стартуют 28 апреля

Четвертьфинал Евролиги пройдет при пустых трибунах

фото - eurohoops.net

Новина українською

"Финал четырёх" Евролиги пройдёт при пустых трибунах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

"На протяжении года организаторы прорабатывали всевозможные варианты проведения заключительной части турнира в присутствии зрителей. Однако, поскольку здоровье и безопасность болельщиков и участников остаются главной заботой для всех, было принято решение о невозможности присутствия болельщиков на трибунах", — говорится в сообщении.

"Финал четырёх" пройдёт в Кёльне (Германия) с 28 по 30 мая.

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В статье: Евролига
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