Четвертьфинал Евролиги пройдет при пустых трибунах

"Финал четырёх" Евролиги пройдёт при пустых трибунах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

"На протяжении года организаторы прорабатывали всевозможные варианты проведения заключительной части турнира в присутствии зрителей. Однако, поскольку здоровье и безопасность болельщиков и участников остаются главной заботой для всех, было принято решение о невозможности присутствия болельщиков на трибунах", — говорится в сообщении.

"Финал четырёх" пройдёт в Кёльне (Германия) с 28 по 30 мая.