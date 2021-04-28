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Четвертьфинал Евролиги пройдет при пустых трибунах
Первые матчи стартуют 28 апреля
фото - eurohoops.net
"Финал четырёх" Евролиги пройдёт при пустых трибунах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.
"На протяжении года организаторы прорабатывали всевозможные варианты проведения заключительной части турнира в присутствии зрителей. Однако, поскольку здоровье и безопасность болельщиков и участников остаются главной заботой для всех, было принято решение о невозможности присутствия болельщиков на трибунах", — говорится в сообщении.
"Финал четырёх" пройдёт в Кёльне (Германия) с 28 по 30 мая.
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