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Алексей Лень стал одним из лучших игроков в победном матче против Лейкерс

Баскетбол
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Украинец снова зажигает

Алексей Лень стал одним из лучших игроков в победном матче против Лейкерс

фото - nba.com/wizards/

Новина українською

В ночь на четверг, 29 апреле "Вашингтон Уизардс", за которых выступает украинский центровой Алексей Лень, принимали "Лос-Анджелес Лейкерс".

Действующий чемпион НБА вел в счете на протяжении первой и половины второй четверти. А потом столичные перехватили инициативу и начали наращивать отрыв. В какой-то момент (в начале четвертой четверти) "Вашингтон" вел с преимуществом в 19 очков. В конце концов, все завершилось победой хозяев 116:107.

Алексей Лень провел на площадке 24 минуты. За это время он набрал 18 очков, девять раз забирал мяч на подборе, однажды ассистировал и дважды поставил блок-шот.

Больше Леня набрали лишь Брэдли Бил из "Вашингтон" и Энтони Дэвис из "Лейкерс". Но лучшим игроком поединка стал Рассел Уэстбрук - на его счету 18 очков, 18 подборов и 14 результативных передач, то есть трипл-дабл. Леброн Джеймс участия в игре не принимал из-за травмы.

"Вашингтон" занимает десятое место на Востоке, которое позволяет стартовать в плей-офф. "Лейкерс" идут пятыми на Западе.

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В статье: Алексей Лень Лос-Анджелес Лейкерс Вашингтон Уизардз
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