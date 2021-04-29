Лидер Сан-Антонио пропустит остаток сезона

Защитник "Сан-Антонио Сперс" Деррик Уайт больше не сыграет в этом сезоне, пишет Hoops Rumors.

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Уайт вывихнул правую лодыжку в понедельник в матче регулярного чемпионата НБА с "Вашингтон Уизардс" (146:143 ОТ), когда случайно приземлился на ногу своего одноклубника Якоба Пелтля после попытки заблокировать бросок соперника.

Уайт покинул игру через несколько минут после начала третьей четверти и не вернулся на паркет.