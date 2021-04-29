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Лидер Сан-Антонио пропустит остаток сезона

Баскетбол
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Баскетболист получил травму

Лидер Сан-Антонио пропустит остаток сезона

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

Защитник "Сан-Антонио Сперс" Деррик Уайт больше не сыграет в этом сезоне, пишет Hoops Rumors.

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Уайт вывихнул правую лодыжку в понедельник в матче регулярного чемпионата НБА с "Вашингтон Уизардс" (146:143 ОТ), когда случайно приземлился на ногу своего одноклубника Якоба Пелтля после попытки заблокировать бросок соперника.

Уайт покинул игру через несколько минут после начала третьей четверти и не вернулся на паркет.

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В статье: Сан-Антонио Сперс
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