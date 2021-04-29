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Лидер Сан-Антонио пропустит остаток сезона
Баскетболист получил травму
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Защитник "Сан-Антонио Сперс" Деррик Уайт больше не сыграет в этом сезоне, пишет Hoops Rumors.
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Уайт вывихнул правую лодыжку в понедельник в матче регулярного чемпионата НБА с "Вашингтон Уизардс" (146:143 ОТ), когда случайно приземлился на ногу своего одноклубника Якоба Пелтля после попытки заблокировать бросок соперника.
Уайт покинул игру через несколько минут после начала третьей четверти и не вернулся на паркет.
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