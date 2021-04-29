Кайри Ирвинг выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Разыгрывающий "Бруклин Нетс", один из лидеров команды Кайри Ирвинг не поможет коллективу в матче регулярного чемпионата с "Индианой Пэйсерс", пишет на своей странице в "Твиттере" обозреватель Марк Стайн.

Ирвинг испытывает боли в правом паху. В минувшем матче чемпионата, который "Бруклин" провёл с "Торонто Рэпторс", Кайри выдал не лучшую статистику. За 35 минут игрового времени баскетболист собрал коллекцию из 9 очков, 6 подборов и 4 передач.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате Ирвинг принял участие в 46 матчах, набирая в них 26,9 очка, собирая 5,0 подбора, совершая 6,4 передачи и 1,3 перехвата.