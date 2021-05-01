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НБА. Вашингтон на выезде побеждает Кливленд, Лейкерс дома уступают Сакраменто
Результаты тура НБА
В ночь с 30 апреля на 1 мая состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" - "Атланта"
126 - 104 (23-26; 42-20; 29-31; 32-27)
"Бостон" - "Сан-Антонио"
143 - 140 после ОТ (16-39; 32-38; 42-26; 38-25; 15-12)
"Кливленд" - "Вашингтон"
93 - 122 (30-35; 22-23; 16-33; 25-31)
Алексей Лень вышел в стартовой пятерке и провел на паркете 13 минут и 26 секунд. За это время он набрал 4 очка, а также сделал 5 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот.
"Бруклин" - "Портленд"
109 - 128 (25-23; 32-36; 24-35; 28-34)
"Мемфис" - "Орландо"
92 - 75 (19-20; 20-23; 36-15; 17-17)
"Чикаго" - "Милуоки"
98 - 108 (16-28; 28-24; 19-28; 35-28)
"Финикс" - "Юта"
121 - 100 (39-23; 29-29; 28-20; 25-28)
"Лейкерс" - "Сакраменто"
106 - 110 (23-30; 33-25; 32-23; 18-32)
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