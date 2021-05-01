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НБА. Вашингтон на выезде побеждает Кливленд, Лейкерс дома уступают Сакраменто

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Вашингтон на выезде побеждает Кливленд, Лейкерс дома уступают Сакраменто

UA-Футбол
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В ночь с 30 апреля на 1 мая состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Филадельфия" - "Атланта"

126 - 104 (23-26; 42-20; 29-31; 32-27)

"Бостон" - "Сан-Антонио"

143 - 140 после ОТ (16-39; 32-38; 42-26; 38-25; 15-12)

"Кливленд" - "Вашингтон"

93 - 122 (30-35; 22-23; 16-33; 25-31)

Алексей Лень вышел в стартовой пятерке и провел на паркете 13 минут и 26 секунд. За это время он набрал 4 очка, а также сделал 5 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот.

"Бруклин" - "Портленд"

109 - 128 (25-23; 32-36; 24-35; 28-34)

"Мемфис" - "Орландо"

92 - 75 (19-20; 20-23; 36-15; 17-17)

"Чикаго" - "Милуоки"

98 - 108 (16-28; 28-24; 19-28; 35-28)

"Финикс" - "Юта"

121 - 100 (39-23; 29-29; 28-20; 25-28)

"Лейкерс" - "Сакраменто"

106 - 110 (23-30; 33-25; 32-23; 18-32)

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В статье: НБА
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