Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Индиана разгромила Оклахому, Орландо минимально одолели Мемфис
Результаты тура НБА
В ночь с 1 на 2 мая состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Шарлотт" - "Детройт"
107 - 94 (26-18; 32-24; 21-28; 28-24)
"Хьюстон" - "Голден Стэйт"
87 - 113 (24-22; 31-27; 12-39; 20-25)
"Атланта" - "Чикаго"
108 - 97 (31-26; 23-37; 28-12; 26-22)
"Кливленд" - "Майами"
107 - 124 (36-29; 24-38; 26-32; 21-25)
"Миннесота" - "Нью-Орлеан"
136 - 140 после ОТ (30-38; 35-27; 32-33; 26-25; 13-17)
"Оклахома-Сити" - "Индиана"
95 - 152 (29-42; 17-40; 24-44; 25-26)
"Орландо" - "Мемфис"
112 - 111 (29-36; 17-24; 30-25; 36-26)
"Даллас" - "Вашингтон"
125 - 124 (38-26; 32-39; 19-32; 36-27)
"Клипперс" - "Денвер"
104 - 110 (28-27; 19-25; 26-31; 31-27)
"Юта" - "Торонто"
106 - 102 (29-33; 27-29; 29-27; 21-13)
Популярное сейчас
- Даже лучше, чем серии Шевченко. Руслан Малиновский в пантеоне украинских легионеров
- Экс-игрок Карпат может перейти в известный итальянский клуб
- "Не должен был, но все равно не жалею": как Куман подтерся футболкой сборной Германии
- Данк левой рукой разыгрывающего Милуоки – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО