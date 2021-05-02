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НБА. Индиана разгромила Оклахому, Орландо минимально одолели Мемфис

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Индиана разгромила Оклахому, Орландо минимально одолели Мемфис

UA-Футбол
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В ночь с 1 на 2 мая состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Шарлотт" - "Детройт"

107 - 94 (26-18; 32-24; 21-28; 28-24)

"Хьюстон" - "Голден Стэйт"

87 - 113 (24-22; 31-27; 12-39; 20-25)

"Атланта" - "Чикаго"

108 - 97 (31-26; 23-37; 28-12; 26-22)

"Кливленд" - "Майами"

107 - 124 (36-29; 24-38; 26-32; 21-25)

"Миннесота" - "Нью-Орлеан"

136 - 140 после ОТ (30-38; 35-27; 32-33; 26-25; 13-17)

"Оклахома-Сити" - "Индиана"

95 - 152 (29-42; 17-40; 24-44; 25-26)

"Орландо" - "Мемфис"

112 - 111 (29-36; 17-24; 30-25; 36-26)

"Даллас" - "Вашингтон"

125 - 124 (38-26; 32-39; 19-32; 36-27)

"Клипперс" - "Денвер"

104 - 110 (28-27; 19-25; 26-31; 31-27)

"Юта" - "Торонто"

106 - 102 (29-33; 27-29; 29-27; 21-13)

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В статье: НБА
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