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НБА: Милуоки остановил Бруклин, Лейкерс проиграли Торонто
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - jsonline.com
Милуоки – Бруклин 117:114 (28:37, 34:22, 28:31, 27:24)
Бостон – Портленд 119:129 (32:34, 39:37, 27:32, 21:26)
Шарлотт – Майами 111:121 (32:35, 26:30, 22:35, 31:21)
Даллас – Сакраменто 99:111 (26:36, 28:25, 18:26, 27:24)
Хьюстон – Нью-Йорк 97:122 (24:34, 20:25, 27:34, 26:29)
Сан-Антонио – Филадельфия 111:113 OT (27:37, 25:24, 27:28, 28:18, 4:6)
Лейкерс – Торонто 114:121 (38:32, 21:40, 25:27, 30:22)
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