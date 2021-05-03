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Данк Михайлюка вошел в топ-10 моментов дня в НБА. ВИДЕО
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов вчерашних матчей регулярного чемпионата.
На седьмом месте традиционного рейтинга расположился украинец из Оклахомы Святослав Михайлюк, который в матче с Финиксом отличился симпатичным данком левой рукой сквозь сопротивление Фрэнка Камински.
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