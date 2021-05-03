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ЛеБрон Джеймс снова травмировался
А плей-офф уже совсем скоро…
Звездный форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс из-за проблем с правой лодыжкой досрочно завершил матч регулярного чемпионата против Торонто (114:121).
До травмы Джеймс за 27 минут успел набрать 19 очков. ЛеБрон стал вторым самым результативным игроком Озерных после Кайла Кузьмы (24 очка).
Для Джеймса матч с Торонто стал лишь вторым с 20 марта. Четырехкратный чемпион НБА пропустил больше месяца с осложненным растяжением связок голеностопного сустава.
ЛеБрон Джеймс в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 25,0 очка, 7,9 подбора и 7,8 передачи.
Лейкерс с показателем 36-28 опустились на 7-е место в Западной конференции, которое не дает прямой путевки в плей-офф.
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