ЛеБрон Джеймс снова травмировался

Звездный форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс из-за проблем с правой лодыжкой досрочно завершил матч регулярного чемпионата против Торонто (114:121).

До травмы Джеймс за 27 минут успел набрать 19 очков. ЛеБрон стал вторым самым результативным игроком Озерных после Кайла Кузьмы (24 очка).

Для Джеймса матч с Торонто стал лишь вторым с 20 марта. Четырехкратный чемпион НБА пропустил больше месяца с осложненным растяжением связок голеностопного сустава.

ЛеБрон Джеймс в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 25,0 очка, 7,9 подбора и 7,8 передачи.

Лейкерс с показателем 36-28 опустились на 7-е место в Западной конференции, которое не дает прямой путевки в плей-офф.