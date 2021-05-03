Назван MVP недели в Суперлиге

На прошлой неделе в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Париматч было сыграно девять поединков.

MVP недели признан разыгрывающий Запорожья Майка Кэффи. Американский защитник провел два мощных матча, в которых его команда победила клубы из топ-5 - Киев-Баскет и Тернополь.

В матче против Киев-Баскета Кэффи стал автором первого за три года трипл-дабла в чемпионате Украины, собрав 13 очков, 15 подборов и 14 передач.