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Назван MVP недели в Суперлиге

Баскетбол
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Им стал разыгрывающий Запорожья

Назван MVP недели в Суперлиге

Новина українською

На прошлой неделе в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Париматч было сыграно девять поединков.

MVP недели признан разыгрывающий Запорожья Майка Кэффи. Американский защитник провел два мощных матча, в которых его команда победила клубы из топ-5 - Киев-Баскет и Тернополь.

В матче против Киев-Баскета Кэффи стал автором первого за три года трипл-дабла в чемпионате Украины, собрав 13 очков, 15 подборов и 14 передач.

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В статье: Суперлига Майк Кэффи
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