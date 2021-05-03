Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назван MVP недели в Суперлиге
Им стал разыгрывающий Запорожья
На прошлой неделе в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Париматч было сыграно девять поединков.
MVP недели признан разыгрывающий Запорожья Майка Кэффи. Американский защитник провел два мощных матча, в которых его команда победила клубы из топ-5 - Киев-Баскет и Тернополь.
В матче против Киев-Баскета Кэффи стал автором первого за три года трипл-дабла в чемпионате Украины, собрав 13 очков, 15 подборов и 14 передач.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Месси забил юбилейный гол со штрафного, но сравнялся по нереализованным пенальти с Роналду
- Наставник Миная отреагировал на слухи о роспуске команды
- Лидер Сан-Антонио пропустит остаток сезона
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...