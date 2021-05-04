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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА: Лейкерс бьют Денвер, победы Юты и Филадельфии

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Лейкерс бьют Денвер, победы Юты и Филадельфии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Детройт – Орландо 112:119 (26:21, 22:30, 30:37, 34:31)

Нью-Орлеан – Голден Стэйт 108:123 (21:39, 33:27, 26:29, 28:28)

Атланта – Портленд 123:114 (32:31, 36:31, 34:33, 21:19)

Чикаго – Филадельфия 94:106 (20:34, 23:26, 20:23, 31:23)

Мемфис – Нью-Йорк 104:118 (22:25, 36:44, 22:28, 24:21)

Юта – Сан-Антонио 110:99 (31:22, 29:21, 29:29, 21:27)

Лейкерс – Денвер 93:89 (20:24, 25:18, 25:23, 23:24)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Денвер Наггетс
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