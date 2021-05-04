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Денвер четвертым на Западе вышел в плей-офф

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Денвер четвертым на Западе вышел в плей-офф

Новина українською

Денвер, несмотря на поражение от Лейкерс (89:93) досрочно застолбил за собой место в плей-офф. Наггетс гарантированно останутся в топ-6 Западной конференции после поражения Портленда от Атланты (114:123).

Денвер в третьем сезоне подряд сыграет в плей-офф. В 2020-м Наггетс в «пузыре» в Орландо дошли до финала Западной конференции, проиграв Лейкерс со счетом 1:4.

Ожидается, что именно игрок Денвера станет MVP регулярного чемпионата. Речь о сербском центровом Николе Йокиче.

Помимо Денвера в плей-офф НБА досрочно вышли Юта, Финикс, Клипперс, Бруклин и Филадельфия.

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В статье: НБА Денвер Наггетс
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