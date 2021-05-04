Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кармело Энтони вошел в топ-10 бомбардиров в истории НБА
Поздравления ветерану лиги
фото - Associated Press
Форвард Портленда Кармело Энтони в матче с Атлантой (114:123) набрал 14 очков и обошел Элвина Хэйса в списке самых результативных баскетболистов в истории НБА. Энтони поднялся на 10-е место и стал вторым действующим баскетболистом в топ-10 после форварда Лейкерс ЛеБрона Джеймса.
Congrats to @carmeloanthony of the @trailblazers for moving up to 10th on the all-time SCORING list! pic.twitter.com/QhkseJruHe— NBA (@NBA) May 4, 2021
Энтони с 2003 года в составе Денвера, Нью-Йорка, Оклахомы, Хьюстона и Портленда провел в НБА 1185 матчей. В среднем за игру 10-кратный участник Матчей всех звезд набирает по 23,0 очка, 6,3 подбора и 2,8 передачи.
Кармело Энтони за 17 сезонов в НБА выиграл всего три серии плей-офф.
Популярное сейчас
- Калитвинцев: Удивлен, что в Олимпике еще так долго меня терпели
- В Краматорске появится памятник экс-игроку Авангарда. Его убили боевики так называемой ДНР
- Санжар возвращается в Олимпик, Заря рискует потерять ключевых игроков. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Михайлюк набрал 12 очков, но это не помогло Оклахоме
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО