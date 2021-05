Кармело Энтони вошел в топ-10 бомбардиров в истории НБА

Форвард Портленда Кармело Энтони в матче с Атлантой (114:123) набрал 14 очков и обошел Элвина Хэйса в списке самых результативных баскетболистов в истории НБА. Энтони поднялся на 10-е место и стал вторым действующим баскетболистом в топ-10 после форварда Лейкерс ЛеБрона Джеймса.

Congrats to @carmeloanthony of the @trailblazers for moving up to 10th on the all-time SCORING list! pic.twitter.com/QhkseJruHe