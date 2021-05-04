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Кармело Энтони вошел в топ-10 бомбардиров в истории НБА

Баскетбол
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Поздравления ветерану лиги

Кармело Энтони вошел в топ-10 бомбардиров в истории НБА

фото - Associated Press

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Форвард Портленда Кармело Энтони в матче с Атлантой (114:123) набрал 14 очков и обошел Элвина Хэйса в списке самых результативных баскетболистов в истории НБА. Энтони поднялся на 10-е место и стал вторым действующим баскетболистом в топ-10 после форварда Лейкерс ЛеБрона Джеймса.

Энтони с 2003 года в составе Денвера, Нью-Йорка, Оклахомы, Хьюстона и Портленда провел в НБА 1185 матчей. В среднем за игру 10-кратный участник Матчей всех звезд набирает по 23,0 очка, 6,3 подбора и 2,8 передачи.

Кармело Энтони за 17 сезонов в НБА выиграл всего три серии плей-офф.

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В статье: НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Кармело Энтони
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