Кармело Энтони вошел в топ-10 бомбардиров в истории НБА

Форвард Портленда Кармело Энтони в матче с Атлантой (114:123) набрал 14 очков и обошел Элвина Хэйса в списке самых результативных баскетболистов в истории НБА. Энтони поднялся на 10-е место и стал вторым действующим баскетболистом в топ-10 после форварда Лейкерс ЛеБрона Джеймса.

Congrats to @carmeloanthony of the @trailblazers for moving up to 10th on the all-time SCORING list! pic.twitter.com/QhkseJruHe — NBA (@NBA) May 4, 2021

Энтони с 2003 года в составе Денвера, Нью-Йорка, Оклахомы, Хьюстона и Портленда провел в НБА 1185 матчей. В среднем за игру 10-кратный участник Матчей всех звезд набирает по 23,0 очка, 6,3 подбора и 2,8 передачи.

Кармело Энтони за 17 сезонов в НБА выиграл всего три серии плей-офф.