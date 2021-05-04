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Уэстбрук стал рекордсменом НБА

Баскетбол
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Этот парень творит невероятные вещи

Уэстбрук стал рекордсменом НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Разыгрывающий Вашингтона Рассел Уэстбрук в матче с Индианой (154:141) за 38 минут набрал 14 очков, собрал 21 подбор и отдал 24 результативных передач.

Уэстбрук стал единоличным рекордсменом НБА по количеству трипл-даблов с как минимум 20 ассистами. Ранее он делил первое место с Мэджиком Джонсоном и Рэджоном Рондо.

Также Уэстбрук первым в истории НБА оформил больше одного трипл-дабла с 20 подборами и 20 результативными передачами. Подобное удавалось только Уилту Чемберлену.

Рассел Уэстбрук в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 21,8 очка, 11,3 подбора и 11,2 передачи.

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В статье: НБА Рассел Уэстбрук Вашингтон Уизардз
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