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Уэстбрук стал рекордсменом НБА
Этот парень творит невероятные вещи
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Разыгрывающий Вашингтона Рассел Уэстбрук в матче с Индианой (154:141) за 38 минут набрал 14 очков, собрал 21 подбор и отдал 24 результативных передач.
Уэстбрук стал единоличным рекордсменом НБА по количеству трипл-даблов с как минимум 20 ассистами. Ранее он делил первое место с Мэджиком Джонсоном и Рэджоном Рондо.
Russell Westbrook has now tallied five triple-doubles with 20+ AST, the most in @NBAHistory. Magic Johnson and Rajon Rondo each recorded 4 such games. @EliasSports pic.twitter.com/u7o5fEmFy3— NBA.com/Stats (@nbastats) May 4, 2021
Также Уэстбрук первым в истории НБА оформил больше одного трипл-дабла с 20 подборами и 20 результативными передачами. Подобное удавалось только Уилту Чемберлену.
Рассел Уэстбрук в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 21,8 очка, 11,3 подбора и 11,2 передачи.
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