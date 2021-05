Уэстбрук стал рекордсменом НБА

Разыгрывающий Вашингтона Рассел Уэстбрук в матче с Индианой (154:141) за 38 минут набрал 14 очков, собрал 21 подбор и отдал 24 результативных передач.

Уэстбрук стал единоличным рекордсменом НБА по количеству трипл-даблов с как минимум 20 ассистами. Ранее он делил первое место с Мэджиком Джонсоном и Рэджоном Рондо.

