Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будивельник впервые в сезоне обыграл Киев-Баскет
Киевское дерби
фото - fbu.ua
Мощная вторая половина позволила Будивельнику открыть счет победам в сезоне над соседями из Киев-Баскета.
Ключевой вклад в успех хозяев сделали американские легионеры Брайс Джонсон (23) и Кейвон Девенпорт (21+10 подборов), а натурализованный украинец Стивен Бертт добавил дабл-дабл (16+11 передач).
У Киев-Баскета самым результативным стал Александр Мишула (14+4 передачи), еще по 13 баллов набрали Тревин Тибодо и Брюс Месси.
Киев-Баскет с показателем 29-10 остается лидером регулярного чемпионата Суперлиги, Будивельник (22-17) замыкает топ-6.
Будивельник – Киев-Баскет – 89:76 (17:22, 24:22, 26:18, 22:14)
Популярное сейчас
- В УЕФА официально расширили заявки для сборных на ЕВРО-2020
- Легия нашла замену Шабанову в УПЛ. Игрок Зари близок к переходу в польский клуб
- Заявление Шевченко, слухи о Гаттузо, новый тренер Олимпика. Главные новости за 3 мая
- Сочный путбэк-данк защитника Чикаго – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО