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Будивельник впервые в сезоне обыграл Киев-Баскет

Баскетбол
(1 голосов)

Киевское дерби

Будивельник впервые в сезоне обыграл Киев-Баскет

фото - fbu.ua

Новина українською

Мощная вторая половина позволила Будивельнику открыть счет победам в сезоне над соседями из Киев-Баскета.

Ключевой вклад в успех хозяев сделали американские легионеры Брайс Джонсон (23) и Кейвон Девенпорт (21+10 подборов), а натурализованный украинец Стивен Бертт добавил дабл-дабл (16+11 передач).

У Киев-Баскета самым результативным стал Александр Мишула (14+4 передачи), еще по 13 баллов набрали Тревин Тибодо и Брюс Месси.

Киев-Баскет с показателем 29-10 остается лидером регулярного чемпионата Суперлиги, Будивельник (22-17) замыкает топ-6.

Будивельник – Киев-Баскет – 89:76 (17:22, 24:22, 26:18, 22:14)

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Киев-Баскет БК Будивельник (Киев)
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