  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Михайлюк набрал 7 очков в матче с Сакраменто
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайлюк набрал 7 очков в матче с Сакраменто

Баскетбол
(1 голосов)

И снова без броска…

Михайлюк набрал 7 очков в матче с Сакраменто

фото - Associated Press News

Новина українською

Оклахома в домашнем матче в концовке драматично уступила Сакраменто, а Святослав Михайлюк за 18 минут принес Тандер 7 очков (3 из 9 с игры, 1 из 5 трехочковых) и отдал 2 результативных передачи. Показатель полезности украинца составил «+5».

Михайлюк в восьмом матче подряд забивает не более 40% бросков с дальней дистанции. За этот период у Святослава только две игры, в которых его уровень реализации бросков с игры превысил 43%.

В сезоне 2020-2021 Святослав Михайлюк в среднем за игру набирает по 8,0 очка, 2,5 подбора и 1,6 передачи.

Оклахома – Сакраменто 99:103 (20:25, 26:31, 23:25, 30:22)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Святослав Михайлюк Оклахома Сити Тандер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...