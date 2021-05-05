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Михайлюк набрал 7 очков в матче с Сакраменто
И снова без броска…
фото - Associated Press News
Оклахома в домашнем матче в концовке драматично уступила Сакраменто, а Святослав Михайлюк за 18 минут принес Тандер 7 очков (3 из 9 с игры, 1 из 5 трехочковых) и отдал 2 результативных передачи. Показатель полезности украинца составил «+5».
Михайлюк в восьмом матче подряд забивает не более 40% бросков с дальней дистанции. За этот период у Святослава только две игры, в которых его уровень реализации бросков с игры превысил 43%.
В сезоне 2020-2021 Святослав Михайлюк в среднем за игру набирает по 8,0 очка, 2,5 подбора и 1,6 передачи.
Оклахома – Сакраменто 99:103 (20:25, 26:31, 23:25, 30:22)
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