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Милуоки в 5-м сезоне подряд вышел в плей-офф
У Бакс большие планы на пост-сезон
Милуоки после домашней победы над Бруклином (124:118) стал третьим участником плей-офф от Восточной конференции после Филадельфии и Нетс.
Милуоки сыграет в плей-офф в пятом сезоне подряд. За этот период лучшим результатом франшизы из Висконсина является выход в финал конференции в сезоне 2018-2019.
В прошлом году Милуоки в статусе фаворита Востока во втором раунде плей-офф со счетом 1:4 неожиданно проиграл Майами.
На данный момент в плей-офф НБА досрочно вышли семь клубов (Филадельфия, Бруклин, Милуоки, Финикс, Юта, Клипперс и Денвер).
Регулярный чемпионат НБА завершается 16 мая.
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