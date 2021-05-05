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Милуоки в 5-м сезоне подряд вышел в плей-офф

Баскетбол
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У Бакс большие планы на пост-сезон

Милуоки в 5-м сезоне подряд вышел в плей-офф

Новина українською

Милуоки после домашней победы над Бруклином (124:118) стал третьим участником плей-офф от Восточной конференции после Филадельфии и Нетс.

Милуоки сыграет в плей-офф в пятом сезоне подряд. За этот период лучшим результатом франшизы из Висконсина является выход в финал конференции в сезоне 2018-2019.

В прошлом году Милуоки в статусе фаворита Востока во втором раунде плей-офф со счетом 1:4 неожиданно проиграл Майами.

На данный момент в плей-офф НБА досрочно вышли семь клубов (Филадельфия, Бруклин, Милуоки, Финикс, Юта, Клипперс и Денвер).

Регулярный чемпионат НБА завершается 16 мая.

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В статье: НБА Милуоки Бакс
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