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Барселона Пустового вышла в Финал четырех Евролиги

Баскетбол
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Но украинец к этому успеху имеет слабое отношение

Барселона Пустового вышла в Финал четырех Евролиги

Новина українською

Барселона в решающем пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Евролиги со счетом 79:53 разгромила Зенит и прорвалась в Финал четырех.

Украинский центровой каталонцев Артем Пустовой в серии с Зенитом на площадку не выходил.

В текущем сезоне Пустовой провел в Евролиге 9 матчей. В среднем за игру воспитанник Химика набирает по 3,8 очка и 1,7 подбора.

В полуфинале Евролиги Барселона 28 мая в Кельне сыграет с Миланом. Победитель этой пары за титул поспорит с Анадолу Эфес или московским ЦСКА.

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В статье: баскетбольная Евролига Артем Пустовой БК Барселона
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