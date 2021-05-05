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Барселона Пустового вышла в Финал четырех Евролиги
Но украинец к этому успеху имеет слабое отношение
Барселона в решающем пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Евролиги со счетом 79:53 разгромила Зенит и прорвалась в Финал четырех.
Украинский центровой каталонцев Артем Пустовой в серии с Зенитом на площадку не выходил.
В текущем сезоне Пустовой провел в Евролиге 9 матчей. В среднем за игру воспитанник Химика набирает по 3,8 очка и 1,7 подбора.
В полуфинале Евролиги Барселона 28 мая в Кельне сыграет с Миланом. Победитель этой пары за титул поспорит с Анадолу Эфес или московским ЦСКА.
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