Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛеБрон пропустит два матча Лейкерс
Он только вернулся в строй
Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс в матче с Торонто (114:121) получил рецидив травмы голеностопа и снова оказался в лазарете.
Без Джеймса Лейкерс обыграли Денвер, а теперь стало известно, что лидер Озерных не поможет команде в ближайших матчах против Клипперс и Портленда. Об этом в Твиттере сообщил авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
ЛеБрон Джеймс в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 25,0 очка, 7,9 подбора и 7,8 передачи.
Лейкерс с показателем 37-28 занимают шестое место в Западной конференции.
Популярное сейчас
- "Ручной клади достаточно". Авиакомпания жестко потроллила Моуриньо по поводу назначения в Рому
- С Цыганковым и Ванатом. Луческу определился с составом на матч с Мариуполем
- Точность - 95%. Зинченко стал одним из лучших игроков Манчестер Сити в матче с ПСЖ
- Сочный путбэк-данк защитника Чикаго – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО