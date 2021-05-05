  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. ЛеБрон пропустит два матча Лейкерс
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛеБрон пропустит два матча Лейкерс

Баскетбол
(1 голосов)

Он только вернулся в строй

ЛеБрон пропустит два матча Лейкерс

Новина українською

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс в матче с Торонто (114:121) получил рецидив травмы голеностопа и снова оказался в лазарете.

Без Джеймса Лейкерс обыграли Денвер, а теперь стало известно, что лидер Озерных не поможет команде в ближайших матчах против Клипперс и Портленда. Об этом в Твиттере сообщил авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

ЛеБрон Джеймс в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 25,0 очка, 7,9 подбора и 7,8 передачи.

Лейкерс с показателем 37-28 занимают шестое место в Западной конференции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...