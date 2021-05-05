ЛеБрон пропустит два матча Лейкерс

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс в матче с Торонто (114:121) получил рецидив травмы голеностопа и снова оказался в лазарете.

Без Джеймса Лейкерс обыграли Денвер, а теперь стало известно, что лидер Озерных не поможет команде в ближайших матчах против Клипперс и Портленда. Об этом в Твиттере сообщил авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

ЛеБрон Джеймс в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 25,0 очка, 7,9 подбора и 7,8 передачи.

Лейкерс с показателем 37-28 занимают шестое место в Западной конференции.