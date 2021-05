Во время матча НБА в зале погас свет

Матч регулярного чемпионата НБА между Нью-Орлеаном и Голден Стэйтом (108:103) запомнился курьезным моментом в концовке третьей четверти, когда на арене Smoothie King Center внезапно погас свет.

Что интересно, в этот момент разыгрывающий Воинов Стефен Карри совершил трехочковый бросок. Он просил судей засчитать попадание, но бригада арбитров к его мнению не прислушалась.

The lights went out during the Warriors-Pels game ????



Steph wanted his shot to count pic.twitter.com/0bzcmfD9ka