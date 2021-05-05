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Во время матча НБА в зале погас свет

Баскетбол
(1 голосов)

Даже на таком уровне бывают технические неполадки

Во время матча НБА в зале погас свет

Новина українською

Матч регулярного чемпионата НБА между Нью-Орлеаном и Голден Стэйтом (108:103) запомнился курьезным моментом в концовке третьей четверти, когда на арене Smoothie King Center внезапно погас свет.

Что интересно, в этот момент разыгрывающий Воинов Стефен Карри совершил трехочковый бросок. Он просил судей засчитать попадание, но бригада арбитров к его мнению не прислушалась.

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Нью-Орлеан Пеликанс
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