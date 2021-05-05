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Защитник Милана признан самым ценным игроком пятых матчей плей-офф Евролиги
Шилдс провел великолепный матч с Баварией
Фото: eurohoops.net
Защитник "Милана" Шевон Шилдс признан самым ценным игроком пятых матчей плей-офф Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
В матче с "Баварией" (92:89) Шилдс набрал 34 очка и 5 подборов при рейтинге эффективности 41 балл. Американский баскетболист впервые признан MVP недели за три года выступления в турнире.
В пятерку лучших игроков недели также вошли тяжелый форвард "Анадолу Эфеса" Крис Синглтон (38 баллов), центровой "Баварии" Джален Рейнольдс (24 балла), форвард "Баварии" Джаджуан Джонсон (22 балла) и центровой "Милана" Кайл Хайнс (22 балла).
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